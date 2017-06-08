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8 Июнь 2017 г.
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Авиакомпании скорректируют программу чартеров для недопущения задержек рейсов
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Росавиация поручила чартерным авиакомпаниям скорректировать программу перевозок до 20 июня для недопущения задержек и отмен рейсов. Поручение было дано на сегодняшнем совещании ведомства с чартерными авиакомпаниями, говорится в сообщении Росавиации. «По поручению Росавиации до 20 июня 2017 г.
vedomosti 13:55:00 CEST
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