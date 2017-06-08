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8 Июнь 2017 г.
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WSJ узнала о требованиях к изолированному Катару
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Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и другие страны Персидского залива подготовили список требований к Катару для возобновления дипломатических отношений. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Одним из основных требований является сокращение объема вещания спутникового телеканала Аль-Джазира, базирующегося в Катаре.
telegraf-by 11:17:00 CEST
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