(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Пекине впервые показали широкой публике застывшего в янтаре птенца, жившего 99 млн лет назад. Об этом со ссылкой на портал передает Инклюз нашли на севере Мьянмы еще в прошлом году, но для точного определения возраста образца исследователям из Канады, Китая и США понадобилось несколько месяцев. tatar-inform 8:39:00 CEST