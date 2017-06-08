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8 Июнь 2017 г.
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В Пекине публике представили застывшего в янтаре 99 миллионов лет назад птенца
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(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). В Пекине впервые показали широкой публике застывшего в янтаре птенца, жившего 99 млн лет назад. Об этом со ссылкой на портал передает Инклюз нашли на севере Мьянмы еще в прошлом году, но для точного определения возраста образца исследователям из Канады, Китая и США понадобилось несколько месяцев.
tatar-inform 8:39:00 CEST
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