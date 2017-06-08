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8 Июнь 2017 г.
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Между Кадыровым, Путиным, Лукашенко и Порошенко
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Елена Милашина, Саид Бицоев, Игорь Каляпин, Василий Поляков - о Мураде Амриеве. Родители чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии, просят не допустить его этапирования в Чечню. В видеообращении , опубликованном в YouTube, подчеркивается, что на территории республики спортсмену грозит смертельная опасность.
svobodanews 21:52:00 CEST
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