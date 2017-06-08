Main Menu

News language and date

Analysis over time

8 Июнь 2017 г.

Между Кадыровым, Путиным, Лукашенко и Порошенко

Елена Милашина, Саид Бицоев, Игорь Каляпин, Василий Поляков - о Мураде Амриеве. Родители чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии, просят не допустить его этапирования в Чечню. В видеообращении , опубликованном в YouTube, подчеркивается, что на территории республики спортсмену грозит смертельная опасность.

svobodanews 21:52:00 CEST

Белоруссия выдаст России бойца ММА Мурада Амриева

polit 16:15:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Игорь Каляпин (3)

Мурада Амриева (3)

Василий Поляков (2)

Юрий Пилькевич (1)

Мурад Амриев (1)

Саид Бицоев (1)

Елена Милашина (1)

Елена Милашина Саид Бицоев (1)

-Андрей Трухан (1)

Мураде Амриеве (1)

Help about this topicOther Names

YouTube (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.