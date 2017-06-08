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8 Июнь 2017 г.

11:09 Чеченский министр: Существование геев в Чечне невозможно генетически

Я не удивлюсь, если завтра [журналистка Новой газеты“ Елена] Милашина придумает историю про притеснение троглодитов или марсиан. Я чувствую, работенки у нас предостаточно будет и мы будем это бесконечно обсуждать, сказал он. Никаких геев в Чечне не найдут. Никаких доказательств, что их там пугают.

rosbalt 10:36:00 CEST

08:22 Чеченский министр сравнил геев с троглодитами и марсианами corner

fedpress 7:48:00 CEST

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