Я не удивлюсь, если завтра [журналистка Новой газеты“ Елена] Милашина придумает историю про притеснение троглодитов или марсиан. Я чувствую, работенки у нас предостаточно будет и мы будем это бесконечно обсуждать, сказал он. Никаких геев в Чечне не найдут. Никаких доказательств, что их там пугают. rosbalt 10:36:00 CEST