|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Июнь 2017 г.
|
|
11:09 Чеченский министр: Существование геев в Чечне невозможно генетически
|
Я не удивлюсь, если завтра [журналистка Новой газеты“ Елена] Милашина придумает историю про притеснение троглодитов или марсиан. Я чувствую, работенки у нас предостаточно будет и мы будем это бесконечно обсуждать, сказал он. Никаких геев в Чечне не найдут. Никаких доказательств, что их там пугают.
rosbalt 10:36:00 CEST
|
|
|