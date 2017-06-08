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8 Июнь 2017 г.

Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек

Двойной теракт в Тегеране произошел 7 июня. Боевики напали на мавзолей имама Хомейни, один из нападавших привел в действие жилет со взрывчаткой. Атаке также подверглось здание парламента Ирана. Группа из четырех человек, одетых в женскую одежду, открыла огонь в парламенте, после чего один из боевиков совершил самоподрыв.

rbc 10:47:00 CEST

Число жертв терактов в Тегеране достигло 16 человек

telegraf-by 11:17:00 CEST

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