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8 Июнь 2017 г.
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Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек
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Двойной теракт в Тегеране произошел 7 июня. Боевики напали на мавзолей имама Хомейни, один из нападавших привел в действие жилет со взрывчаткой. Атаке также подверглось здание парламента Ирана. Группа из четырех человек, одетых в женскую одежду, открыла огонь в парламенте, после чего один из боевиков совершил самоподрыв.
rbc 10:47:00 CEST
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