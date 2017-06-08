Двойной теракт в Тегеране произошел 7 июня. Боевики напали на мавзолей имама Хомейни, один из нападавших привел в действие жилет со взрывчаткой. Атаке также подверглось здание парламента Ирана. Группа из четырех человек, одетых в женскую одежду, открыла огонь в парламенте, после чего один из боевиков совершил самоподрыв. rbc 10:47:00 CEST