|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Июнь 2017 г.
|
|
10:35 Пересмотрены время и место появления человека разумного
|
Международный коллектив палеонтологов пересмотрел время и место возникновения человека разумного (Homo sapiens). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Science News. Специалисты обнаружили на территории современного Марокко останки древнейшего из известных науке представителя Homo sapiens.
lenta 9:53:00 CEST
|
|
|
|