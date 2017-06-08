Международный коллектив палеонтологов пересмотрел время и место возникновения человека разумного (Homo sapiens). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Science News. Специалисты обнаружили на территории современного Марокко останки древнейшего из известных науке представителя Homo sapiens. lenta 9:53:00 CEST