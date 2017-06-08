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Analysis over time

8 Июнь 2017 г.

10:35 Пересмотрены время и место появления человека разумного

Международный коллектив палеонтологов пересмотрел время и место возникновения человека разумного (Homo sapiens). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Science News. Специалисты обнаружили на территории современного Марокко останки древнейшего из известных науке представителя Homo sapiens.

lenta 9:53:00 CEST

Человек разумный появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее

gazetaby 9:26:00 CEST

Люди оказались гораздо старше, чем считалось

rg 12:41:00 CEST

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