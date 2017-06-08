Пассажиры международного аэропорта Дубай получили возможность проходить процедуру предполетного контроля, используя смартфон вместо паспорта. Для этого необходимо установить на гаджете специальное приложение Smart UAE Wallet. Эта программа хранит паспортные данные владельца, а также данные с других.... kp 12:57:00 CEST