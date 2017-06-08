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8 Июнь 2017 г.

В аэропорту Дубая пассажирам разрешили использовать смартфоны вместо паспортов

Пассажиры международного аэропорта Дубай получили возможность проходить процедуру предполетного контроля, используя смартфон вместо паспорта. Для этого необходимо установить на гаджете специальное приложение Smart UAE Wallet. Эта программа хранит паспортные данные владельца, а также данные с других....

kp 12:57:00 CEST

Эмир Кувейта обсудил дипломатический кризис с главой Катара

gazeta-ru 19:05:00 CEST

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