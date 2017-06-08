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8 Июнь 2017 г.
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КНДР испытала несколько противокорабельных ракет - южнокорейские военные
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Северная Корея провела сразу несколько пусков крылатых противокорабельных ракет с восточного побережья, передает рано утром в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского министерства обороны. Японское агентство Киодо в дальнейшем сообщило, что северокорейские ракеты пролетела 200....
euronews-ru 3:16:00 CEST
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