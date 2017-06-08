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8 Июнь 2017 г.

КНДР испытала несколько противокорабельных ракет - южнокорейские военные

Северная Корея провела сразу несколько пусков крылатых противокорабельных ракет с восточного побережья, передает рано утром в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского министерства обороны. Японское агентство Киодо в дальнейшем сообщило, что северокорейские ракеты пролетела 200....

euronews-ru 3:16:00 CEST

КНДР провела испытания ракет класса «земля-море»

vedomosti 6:20:00 CEST

Пхеньян пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем США

rg 7:58:00 CEST

В Северной Корее пообещали превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США Последнее испытание произошло утром в четверг, когда КНДР провела несколько пусков противокорабельных крылатых ракет.

panorama-am-ru 8:51:00 CEST

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