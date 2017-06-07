Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. telegraf-by 1:44:00 CEST