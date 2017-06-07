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7 Июнь 2017 г.

РФ заподозрили в развязывании катарского кризиса

Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

telegraf-by 1:44:00 CEST

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rg 20:05:00 CEST

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rbc 15:35:00 CEST

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