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7 Июнь 2017 г.
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РФ заподозрили в развязывании катарского кризиса
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Американское следствие считает, что российские хакеры взломали государственное информационное агентство Катара и опубликовали поддельное новостное сообщение, которое поспособствовало кризису среди ближайших союзников США в районе Персидского залива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
telegraf-by 1:44:00 CEST
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