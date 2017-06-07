Дочь первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко – Любовь Кириенко – возглавила проект "Точка кипения" в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом в среду телеканал "Дождь". сообщает По информации телеканала, Кириенко будет заниматься развитием в регионах сети коворкингов. svobodanews 15:09:00 CEST