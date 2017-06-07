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7 Июнь 2017 г.

Дочь Кириенко возглавила проект в Агентстве стратегических инициатив

Дочь первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко – Любовь Кириенко – возглавила проект "Точка кипения" в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом в среду телеканал "Дождь". сообщает По информации телеканала, Кириенко будет заниматься развитием в регионах сети коворкингов.

svobodanews 15:09:00 CEST

В Болгарии пойман лидер порносекты, подозреваемый в похищении ребенка

ntv 18:38:00 CEST

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