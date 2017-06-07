России известно о попытках новых инсценировок химических атак в Сирии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная.... rosbalt 13:13:00 CEST