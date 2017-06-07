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7 Июнь 2017 г.
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13:30 Нарышкин: Россия знает о новых инсценировках химатак в Сирии
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России известно о попытках новых инсценировок химических атак в Сирии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная....
rosbalt 13:13:00 CEST
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