Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, предлагает до 2024 года уволить около 30% госслужащих в рамках реформы госуправления, а также на треть сократить затраты на госуправление. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на положения соответствующего проекта ЦСР. regions 13:06:00 CEST