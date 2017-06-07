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7 Июнь 2017 г.
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Эксперты Кудрина предложили сократить число госслужащих на 30% за 7 лет
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Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, предлагает до 2024 года уволить около 30% госслужащих в рамках реформы госуправления, а также на треть сократить затраты на госуправление. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на положения соответствующего проекта ЦСР.
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