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7 Июнь 2017 г.

WSJ сообщила об увольнении более 20 сотрудников Uber из-за домогательств

Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек по результатам расследования дела о домогательствах, о которых сообщали сотрудницы компании. Об этом газета The Wall Street Journal. сообщает По данным издания, расследования проводила фирма Perkins Coie. Она исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации.

rbc 10:29:00 CEST

Uber уволил десятки сотрудников после расследования о домогательствах

korrespondent 6:40:00 CEST

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