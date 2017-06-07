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7 Июнь 2017 г.
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WSJ сообщила об увольнении более 20 сотрудников Uber из-за домогательств
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Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек по результатам расследования дела о домогательствах, о которых сообщали сотрудницы компании. Об этом газета The Wall Street Journal. сообщает По данным издания, расследования проводила фирма Perkins Coie. Она исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации.
rbc 10:29:00 CEST
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