Сервис заказа такси Uber уволил более 20 человек по результатам расследования дела о домогательствах, о которых сообщали сотрудницы компании. Об этом газета The Wall Street Journal. сообщает По данным издания, расследования проводила фирма Perkins Coie. Она исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации. rbc 10:29:00 CEST