В Краснодарский гарнизонный военный суд направили уголовное дело оперуполномоченного краевого управления ФСБ Алексея Иванова. Об этом газета Коммерсантъ. сообщает Иванов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. rbc 9:59:00 CEST