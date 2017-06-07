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7 Июнь 2017 г.

В суд передали дело обвиненного в мошенничестве офицера ФСБ

В Краснодарский гарнизонный военный суд направили уголовное дело оперуполномоченного краевого управления ФСБ Алексея Иванова. Об этом газета Коммерсантъ. сообщает Иванов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

rbc 9:59:00 CEST

07.06.2017 03:08 : Подмосковье не сможет принять строительный мусор от программы реновации.

echomsk 2:50:00 CEST

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