В Елисейском дворце, на плановом заседании Совета безопасности и обороны Франции, которое прошло утром в среду, 7 июня, был утвержден президентский декрет о создании Национального контртеррористического центра. Центр будет подчинен президенту страны, в него войдут представители различных французских.... novayagazeta 13:05:00 CEST