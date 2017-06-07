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7 Июнь 2017 г.

Макрон создал подчиненный лично ему центр по борьбе с терроризмом

В Елисейском дворце, на плановом заседании Совета безопасности и обороны Франции, которое прошло утром в среду, 7 июня, был утвержден президентский декрет о создании Национального контртеррористического центра. Центр будет подчинен президенту страны, в него войдут представители различных французских....

novayagazeta 13:05:00 CEST

Макрон создал Национальный антитеррористический центр 07.06.2017 Президент Франции, выполняя предвыборное обещание, создал Национальный антитеррористический центр. Новая структура будет координировать деятельность всех спецслужб страны.

deutschewelle-ru 16:24:00 CEST

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