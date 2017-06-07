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7 Июнь 2017 г.
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Макрон создал подчиненный лично ему центр по борьбе с терроризмом
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В Елисейском дворце, на плановом заседании Совета безопасности и обороны Франции, которое прошло утром в среду, 7 июня, был утвержден президентский декрет о создании Национального контртеррористического центра. Центр будет подчинен президенту страны, в него войдут представители различных французских....
novayagazeta 13:05:00 CEST
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