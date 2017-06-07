МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума в среду досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление депутаты приняли большинством голосов. Ранее депутат Госдумы от "Единой России", известный теннисист Марат Сафин сообщил.... itartass_ru 10:22:00 CEST