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7 Июнь 2017 г.
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Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата Сафина
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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума в среду досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Марата Сафина по его собственному желанию. Соответствующее постановление депутаты приняли большинством голосов. Ранее депутат Госдумы от "Единой России", известный теннисист Марат Сафин сообщил....
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