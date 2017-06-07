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7 Июнь 2017 г.

Один человек погиб в результате перестрелки вблизи парламента Ирана

По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате перестрелки около меджлиса (парламента) Ирана в Тегеране, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ". По данным телеканала, погибший - охранник парламента. Иранские СМИ отмечают, что парламент Ирана подвергся нападению, однако....

interfax-ua-ru 9:27:00 CEST

В Иране произошла стрельба в парламенте, а в мавзолее Хомейни прогремел взрыв

newsru 9:58:00 CEST

Стрельба в парламенте Ирана: есть пострадавшие

fontanka 9:18:00 CEST

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