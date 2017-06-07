По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения в результате перестрелки около меджлиса (парламента) Ирана в Тегеране, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ". По данным телеканала, погибший - охранник парламента. Иранские СМИ отмечают, что парламент Ирана подвергся нападению, однако.... interfax-ua-ru 9:27:00 CEST