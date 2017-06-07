|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
7 Июнь 2017 г.
|
|
Россиянки Макарова и Веснина уступили в 1/4 финала парного разряда "Ролан Гаррос"
|
Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в четвертьфинальном матче парного разряда Открытого чемпионата Франции проиграли чешским спортсменка Люции Градецкой и Катержине Синяковой со счетом 1:6, 4:6. Матч длился 1 час 15 минут. В полуфинале турнира чешские теннисистки сразятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.
gazeta-ru 14:59:00 CEST
|
|
|