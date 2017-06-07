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7 Июнь 2017 г.

Россиянки Макарова и Веснина уступили в 1/4 финала парного разряда "Ролан Гаррос"

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в четвертьфинальном матче парного разряда Открытого чемпионата Франции проиграли чешским спортсменка Люции Градецкой и Катержине Синяковой со счетом 1:6, 4:6. Матч длился 1 час 15 минут. В полуфинале турнира чешские теннисистки сразятся с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа.

gazeta-ru 14:59:00 CEST

Веснина и Макарова проиграли в четвертьфинале "Ролан Гаррос" в парах

rg 15:56:00 CEST

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