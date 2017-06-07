. Новые ракетные установки не размещаются на время изучения последствий развертывания системы для экологии. Москва, 7 июня - АиФ-Москва. АиФ Южная Корея на год приостановила размещение системы противоракетной обороны (ПРО) США THAAD, сообщает Недавно в республику поступили четыре ракетные установки, которые пока не будут развернуты. aif 17:49:00 CEST