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7 Июнь 2017 г.
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Южная Корея приостановила размещение систем ПРО США THAAD
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. Новые ракетные установки не размещаются на время изучения последствий развертывания системы для экологии. Москва, 7 июня - АиФ-Москва. АиФ Южная Корея на год приостановила размещение системы противоракетной обороны (ПРО) США THAAD, сообщает Недавно в республику поступили четыре ракетные установки, которые пока не будут развернуты.
aif 17:49:00 CEST
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