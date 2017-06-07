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7 Июнь 2017 г.

Южная Корея приостановила размещение систем ПРО США THAAD

. Новые ракетные установки не размещаются на время изучения последствий развертывания системы для экологии. Москва, 7 июня - АиФ-Москва. АиФ Южная Корея на год приостановила размещение системы противоракетной обороны (ПРО) США THAAD, сообщает Недавно в республику поступили четыре ракетные установки, которые пока не будут развернуты.

aif 17:49:00 CEST

Южная Корея остановила развертывание ПРО США

trud 17:32:00 CEST

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