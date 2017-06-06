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6 Июнь 2017 г.

Вице-президент США назвал Россию и терроризм главными мировыми угрозами

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм одними из главных мировых угроз, в борьбе с которыми союзникам по НАТО следует консолидироваться. Об этом он заявил, выступая на заседании Североатлантического совета, пишет « «От попыток России перекроить....

tatar-inform 7:01:00 CEST

Вице-президент США назвал РФ и Иран главными угрозами миру

polit 7:44:00 CEST

Майкл Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными угрозами мировой безопасности

kp 8:07:00 CEST

Вице-президент США считает Россию, Иран и глобальный терроризм главными угрозами мировой безопасности

kp 7:05:00 CEST

Вице-президент США включил Россию в список главных мировых угроз

rg 5:44:00 CEST

В Совфеде назвали администрацию Трампа некомпетентной

gazeta-ru 9:18:00 CEST

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