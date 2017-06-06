(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм одними из главных мировых угроз, в борьбе с которыми союзникам по НАТО следует консолидироваться. Об этом он заявил, выступая на заседании Североатлантического совета, пишет « «От попыток России перекроить.... tatar-inform 7:01:00 CEST