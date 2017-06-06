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6 Июнь 2017 г.

"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об отмене правила "бери или плати"

"Газпром" считает предварительное решение Стокгольмского арбитража по суду об условиях контракта на поставку газа с "Нафтогазом Украины" позитивным для себя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева. "В любом случае баланс по этому решению для "Газпрома" положительный.

regions 13:56:00 CEST

В Газпроме опровергли отмену правила «бери или плати» судом Стокгольма

vz 11:24:00 CEST

В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»

lenta 13:10:00 CEST

"Газпром" настаивает на победе над "Нафтогазом"

gazeta-ru 14:55:00 CEST

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