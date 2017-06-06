"Газпром" считает предварительное решение Стокгольмского арбитража по суду об условиях контракта на поставку газа с "Нафтогазом Украины" позитивным для себя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева. "В любом случае баланс по этому решению для "Газпрома" положительный. regions 13:56:00 CEST