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6 Июнь 2017 г.
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"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об отмене правила "бери или плати"
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"Газпром" считает предварительное решение Стокгольмского арбитража по суду об условиях контракта на поставку газа с "Нафтогазом Украины" позитивным для себя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева. "В любом случае баланс по этому решению для "Газпрома" положительный.
regions 13:56:00 CEST
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