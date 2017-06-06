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6 Июнь 2017 г.

Qatar Airways прекратила полёты в несколько стран "до особого уведомления"

Авиакомпания Qatar Airways объявила об отмене рейсов в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Бахрейн и Египет с 6 июня. Об этом сообщается на сайте компании. В заявлении говорится, что приостановка полётов продержится до особого уведомления. Люди, купившие билеты на рейсы в данные страны, смогут вернуть потраченные деньги.

life 3:33:00 CEST

Ситуация вокруг Катара приведет к подорожанию ряда турнаправлений

rian 12:36:00 CEST

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