Из-за сокращения чартерной программы компании «ВИМ-Авиа» проблемы у туроператоров по поиску новых перевозчиков будут нарастать как снежный ком, говорится в с ообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации подчеркивают, что с каждым днем количество отмен новых рейсов.... izvestia-ru 12:03:00 CEST