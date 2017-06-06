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6 Июнь 2017 г.
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К решению проблем с рейсами «ВИМ-Авиа» могут привлечь иностранных перевозчиков
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Из-за сокращения чартерной программы компании «ВИМ-Авиа» проблемы у туроператоров по поиску новых перевозчиков будут нарастать как снежный ком, говорится в с ообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации подчеркивают, что с каждым днем количество отмен новых рейсов....
izvestia-ru 12:03:00 CEST
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