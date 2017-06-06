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6 Июнь 2017 г.
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Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне
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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские власти огласили имена двух из троих террористов, которые на арендованном микроавтобусе в ночь на 4 июня сбили пешеходов на Лондонском мосту, а потом атаковали с ножами прохожих, отдыхавших субботним вечером на рынке Боро-маркет. Они оказались жителями Лондона.
itartass_ru 5:53:00 CEST
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