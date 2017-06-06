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6 Июнь 2017 г.

Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские власти огласили имена двух из троих террористов, которые на арендованном микроавтобусе в ночь на 4 июня сбили пешеходов на Лондонском мосту, а потом атаковали с ножами прохожих, отдыхавших субботним вечером на рынке Боро-маркет. Они оказались жителями Лондона.

itartass_ru 5:53:00 CEST

Все задержанные по делу о теракте в Лондоне отпущены

telegraf-by 7:48:00 CEST

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