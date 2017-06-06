ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские власти огласили имена двух из троих террористов, которые на арендованном микроавтобусе в ночь на 4 июня сбили пешеходов на Лондонском мосту, а потом атаковали с ножами прохожих, отдыхавших субботним вечером на рынке Боро-маркет. Они оказались жителями Лондона. itartass_ru 5:53:00 CEST