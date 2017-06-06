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6 Июнь 2017 г.

Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52 над Балтийским морем

"6 июня около 10:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота", - говорится в сообщении.

itartass_ru 12:27:00 CEST

Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем

kommersant 12:54:00 CEST

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