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6 Июнь 2017 г.
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Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52 над Балтийским морем
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"6 июня около 10:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена летящая вдоль государственной границы РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных средств ПВО Балтийского флота", - говорится в сообщении.
itartass_ru 12:27:00 CEST
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