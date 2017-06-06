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6 Июнь 2017 г.
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Председателя Солигорского райисполкома взяли под стражу
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официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета, подозреваемого в получение взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. «О данной мере следствие ходатайствовало перед прокурором, ходатайство удовлетворено.
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