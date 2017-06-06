официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета, подозреваемого в получение взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. «О данной мере следствие ходатайствовало перед прокурором, ходатайство удовлетворено. charter97 9:40:00 CEST