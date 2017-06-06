Президент Беларуси Александр Лукашенко Максим Гацак 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым заявил о хороших перспективах для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России. Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам.... bdg 12:03:00 CEST