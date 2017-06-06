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6 Июнь 2017 г.
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Лукашенко: проблем не будет, если правительство России не начнет блокировать
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Президент Беларуси Александр Лукашенко Максим Гацак 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым заявил о хороших перспективах для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России. Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам....
bdg 12:03:00 CEST
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