Main Menu

News language and date

Analysis over time

6 Июнь 2017 г.

Лукашенко: проблем не будет, если правительство России не начнет блокировать

Президент Беларуси Александр Лукашенко Максим Гацак 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым заявил о хороших перспективах для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России. Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам....

bdg 12:03:00 CEST

Лукашенко – России: мировых рынков на всех хватит

telegraf-by 11:55:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Alexander Lukashenko (5)

Иваном Белозерцевым (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

HumanitarianAid

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.