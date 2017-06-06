|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
6 Июнь 2017 г.
|
|
Тайное стало явным. Раскрыта переписка экс-менеджмента «Башнефти»
|
По мнению истца, АФК Система начала готовиться к возможным искам о взыскании убытков по реорганизации Башнефти уже в марте 2014 года. Суд приобщил к материалам дела переписку бывших топ-менеджеров башкирской компании и АФК Система. Вся она, уверены представители Роснефти, свидетельствует о нарушении законодательства со стороны ответчика.
aif 22:21:00 CEST
|
|
|