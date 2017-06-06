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6 Июнь 2017 г.

Тайное стало явным. Раскрыта переписка экс-менеджмента «Башнефти»

По мнению истца, АФК Система начала готовиться к возможным искам о взыскании убытков по реорганизации Башнефти уже в марте 2014 года. Суд приобщил к материалам дела переписку бывших топ-менеджеров башкирской компании и АФК Система. Вся она, уверены представители Роснефти, свидетельствует о нарушении законодательства со стороны ответчика.

aif 22:21:00 CEST

Миноритарий «Башнефти» оценил эффект от действий АФК «Система»

rbc 18:10:00 CEST

В АФК «Система» назвали несостоятельными аргументы «Роснефти» в суде

vedomosti 19:37:00 CEST

Арбитраж разрешил увеличить сумму иска «Роснефти» к АФК «Система»

lenta 11:38:00 CEST

Суд начал рассмотрение иска Роснефти к АФК «Система»

vz 9:21:00 CEST

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