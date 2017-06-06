По мнению истца, АФК Система начала готовиться к возможным искам о взыскании убытков по реорганизации Башнефти уже в марте 2014 года. Суд приобщил к материалам дела переписку бывших топ-менеджеров башкирской компании и АФК Система. Вся она, уверены представители Роснефти, свидетельствует о нарушении законодательства со стороны ответчика. aif 22:21:00 CEST