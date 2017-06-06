|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
6 Июнь 2017 г.
|
|
15 минут славы. Как лайнер «Генерал Ватутин» «сбежал» из Украины в Россию
|
Автором сенсации можно считать одесский портал Думская.net, разместивший новость под заголовком Украинский круизный лайнер река-море отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов. В сообщении утверждалось: Украинский круизный лайнер типа река-море Генерал Ватутин по неизвестным причинам изменил курс и рванул в Россию.
aif 15:11:00 CEST
|
|
|