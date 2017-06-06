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6 Июнь 2017 г.

15 минут славы. Как лайнер «Генерал Ватутин» «сбежал» из Украины в Россию

Автором сенсации можно считать одесский портал Думская.net, разместивший новость под заголовком Украинский круизный лайнер река-море отказался от захода в Одессу и взял курс на Ростов. В сообщении утверждалось: Украинский круизный лайнер типа река-море Генерал Ватутин по неизвестным причинам изменил курс и рванул в Россию.

aif 15:11:00 CEST

Украинский круизный лайнер изменил курс и идет в Россию

fontanka 13:37:00 CEST

Теплоход "Генерал Ватутин" был продан две недели назад

interfax-ua-ru 13:49:00 CEST

«Генерал Ватутин» прошел проверку

lenta 21:30:00 CEST

Причиной "неожиданного" курса украинского лайнера на Ростов стала его продажа

life 13:02:00 CEST

Ростов отказался впустить судно Генерал Ватутин

zavtra 16:01:00 CEST

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