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6 Июнь 2017 г.

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки....

GolosArmeniiMain 10:58:00 CEST

Россиянин — поклянись: Путин обескуражил новой идеей получения гражданства

obozrevatel 14:36:00 CEST

Путин обсудил с эмиром Катара международную ситуацию

ntv 21:15:00 CEST

Путин призвал эмира Катара к диалогу, чтобы урегулировать кризис

svobodanews 23:55:00 CEST

Путин поговорил с эмиром Катара

fontanka 21:08:00 CEST

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