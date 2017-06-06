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6 Июнь 2017 г.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Катара
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки....
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