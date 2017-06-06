Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки.... GolosArmeniiMain 10:58:00 CEST