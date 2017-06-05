Социальная сеть ВКонтакте открыла прием заказов на сим-карты собственного виртуального оператора VK Mobile. Чтобы купить сим-карту, понадобится как минимум 450 рублей, все они поступят на счет. Если пользователь захочет сохранить свой номер телефона, то придется доплатить еще 100 рублей. Абонентская плата составит 399 рублей в месяц. yuga 16:20:00 CEST