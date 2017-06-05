Штормовое предупреждение объявлено в российской столице в связи с сильным дождем и порывистым ветром. В Мосводостоке сообщили, что дежурство более 350 аварийных бригад организовано в столице в связи с непогодой, что составляет 1,1 тыс. рабочих предприятия, порядка 285 единиц техники, передает Ранее в понедельник сообщалось, что с полудня до 21. vz 14:31:00 CEST