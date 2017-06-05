В заключении по делу «Белого легиона» остаются 14 человек Художник-дизайнер Андрей Белявский, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса) и создании вооруженного формирования (ст. 287 УК), вышел на свободу 2 июня из СИЗО КГБ. Таким образом, под стражей остаются 14 человек, проходящих по обоим уголовным делам, возбужденным по ч. telegraf-by 11:14:00 CEST Челябинца, от которого родила 13-летняя школьница, приговорили к 3 годам в колонии строгого режима nakanune 14:16:00 CEST

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