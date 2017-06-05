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5 Июнь 2017 г.

Сечин: Цель санкций - ухудшить ситуацию в РФ и повлиять на выборы

Цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране, считает глава Роснефти Игорь Сечин. Такое мнение он высказал в интервью газете The Financial Times. Сделать хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение, сказал он. Если честно, я не люблю говорить о санкциях.

fontanka 7:28:00 CEST

Сечин объяснил антироссийские санкции попыткой Запада повлиять на президентские выборы

newsru 2:31:00 CEST

05.06.2017 11:31 : Сечин: цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране

echomsk 11:22:00 CEST

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