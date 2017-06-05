Цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране, считает глава Роснефти Игорь Сечин. Такое мнение он высказал в интервью газете The Financial Times. Сделать хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение, сказал он. Если честно, я не люблю говорить о санкциях. fontanka 7:28:00 CEST