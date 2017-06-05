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5 Июнь 2017 г.
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Сечин: Цель санкций - ухудшить ситуацию в РФ и повлиять на выборы
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Цель антироссийских санкций состоит в том, чтобы повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране, считает глава Роснефти Игорь Сечин. Такое мнение он высказал в интервью газете The Financial Times. Сделать хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение, сказал он. Если честно, я не люблю говорить о санкциях.
fontanka 7:28:00 CEST
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