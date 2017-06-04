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4 Июнь 2017 г.

Евгения Альбац объявила о закрытии журнала The New Times

Главный редактор оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии журнала. На своей странице в социальной сети Фейсбук Альбац повесила фото обложки журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись: "Спасибо, что были с нами". На своей странице в Фейсбуке она также сообщила, что электронная версия сохранится.

svobodanews 14:11:00 CEST

Закрывается печатная версия журнала The New Times

kommersant 16:19:00 CEST

Журнал The New Times закрывается

gazeta-ru 13:39:00 CEST

Главред The New Times объявила о закрытии журнала

fontanka 16:38:00 CEST

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