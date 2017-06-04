Главный редактор оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии журнала. На своей странице в социальной сети Фейсбук Альбац повесила фото обложки журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись: "Спасибо, что были с нами". На своей странице в Фейсбуке она также сообщила, что электронная версия сохранится. svobodanews 14:11:00 CEST