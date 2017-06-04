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4 Июнь 2017 г.
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При урагане в Свердловской области пострадали восемь человек
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В городе Нижний Тагил Свердловской области в результате урагана ранения получили восемь человек. Об этом информирует Ранее сообщалось о гибели одного человека в Нижнем Тагиле. Житель Екатеринбурга гостил у родни, когда на него упало сломавшееся от сильного ветра дерево. Без энергоснабжения остались около 38 тысяч человек.
rg 5:14:00 CEST
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