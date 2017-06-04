|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Июнь 2017 г.
|
|
Окуева: Киллер чудом остался жив
|
, чудом остался жив. киллер, стрелявший в Адама Осмаева "Мне нужно было только снять пистолет с предохранителя, в целях самообороны ношу патрон в патроннике. Если бы не патрон в патроннике, то я бы не успела ничего сделать. Он развернулся и начал тянуться к пистолету. Я резко откинулась, легла, ногой резко и сильно толкнула его в лицо.
korrespondent 21:39:00 CEST
|
|
|