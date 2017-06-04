, чудом остался жив. киллер, стрелявший в Адама Осмаева "Мне нужно было только снять пистолет с предохранителя, в целях самообороны ношу патрон в патроннике. Если бы не патрон в патроннике, то я бы не успела ничего сделать. Он развернулся и начал тянуться к пистолету. Я резко откинулась, легла, ногой резко и сильно толкнула его в лицо. korrespondent 21:39:00 CEST