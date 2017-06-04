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4 Июнь 2017 г.
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Буффон: "Ювентус" шокирован поражением от "Реала" в финале Лиги чемпионов
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КАРДИФФ /Великобритания/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игроки туринского "Ювентуса" шокированы в связи с тем, что финальный матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", половина которого для них сложилась удачно, завершился разгромным поражением. Такое мнение журналистам высказал вратарь и капитан итальянской команды Джанлуиджи Буффон.
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