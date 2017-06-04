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4 Июнь 2017 г.

Буффон: "Ювентус" шокирован поражением от "Реала" в финале Лиги чемпионов

КАРДИФФ /Великобритания/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игроки туринского "Ювентуса" шокированы в связи с тем, что финальный матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", половина которого для них сложилась удачно, завершился разгромным поражением. Такое мнение журналистам высказал вратарь и капитан итальянской команды Джанлуиджи Буффон.

itartass_ru 4:49:00 CEST

"Реал" разгромил "Ювентус" и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА Мадридский клуб выиграл главный клубный турнир Европы во второй раз подряд и в 12-й раз в целом

interfax-ru 5:08:00 CEST

В Турине около 400 человек пострадали в давке при просмотре финала Лиги чемпионов

kommersant 6:16:00 CEST

Президент «Реала» предложил Зидану тренировать команду до конца жизни

lenta 13:14:00 CEST

Президент "Реала" заявил, что Зидан может остаться в клубе навсегда Спорт 4 июня, 3:43

itartass_ru 4:49:00 CEST

Буффон рассказал о шоке из-за поражения в финале Лиги чемпионов

lenta 1:17:00 CEST

Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 12-й раз

charter97 7:34:00 CEST

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