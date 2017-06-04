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4 Июнь 2017 г.
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МВФ и ВБ поддержали законопроект по реформированию пенсионной системы Украины
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Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному проекту закона о реформировании пенсионной системы Украины, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. "Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно....
interfax-ua-ru 13:08:00 CEST
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