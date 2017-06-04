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4 Июнь 2017 г.

МВФ и ВБ поддержали законопроект по реформированию пенсионной системы Украины

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному проекту закона о реформировании пенсионной системы Украины, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. "Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно....

interfax-ua-ru 13:08:00 CEST

МВФ и Всемирный банк поддержали реформу пенсионной системы на Украине

rg 16:35:00 CEST

МВФ и Всемирный банк одобрили пенсионную реформу на Украине

kommersant 16:49:00 CEST

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