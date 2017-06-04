Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному проекту закона о реформировании пенсионной системы Украины, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины. "Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно.... interfax-ua-ru 13:08:00 CEST