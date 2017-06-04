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4 Июнь 2017 г.

Украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в столичном....

interfax-ru 5:08:00 CEST

В Жулянах задержали грузина, разыскиваемого Интерполом

telegraf-by 10:34:00 CEST

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