Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев" гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, в столичном.... interfax-ru 5:08:00 CEST