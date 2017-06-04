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4 Июнь 2017 г.

В Германии мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Германии в земле Бавария 41-летний мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России и ранил его мать, после чего был застрелен полицией, сообщают местные СМИ. "41-летний мужчина из Афганистана ранил смертельно пятилетнего мальчика из России. Он также нанес серьезные травмы матери ребенка.

interfax-ru 5:08:00 CEST

В Германии мигрант убил ребенка из России

tatar-inform 9:29:00 CEST

СМИ: Мать убитого мигрантом в Германии ребенка отказалась от помощи России

vz 18:18:00 CEST

Бавария. 41-летний беженец убил 5-летнего мальчика из России

mignews 21:04:00 CEST

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