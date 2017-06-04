|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
4 Июнь 2017 г.
|
|
В Германии мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России
|
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Германии в земле Бавария 41-летний мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России и ранил его мать, после чего был застрелен полицией, сообщают местные СМИ. "41-летний мужчина из Афганистана ранил смертельно пятилетнего мальчика из России. Он также нанес серьезные травмы матери ребенка.
interfax-ru 5:08:00 CEST
|
|
|