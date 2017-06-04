Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Германии в земле Бавария 41-летний мужчина из Афганистана убил пятилетнего мальчика из России и ранил его мать, после чего был застрелен полицией, сообщают местные СМИ. "41-летний мужчина из Афганистана ранил смертельно пятилетнего мальчика из России. Он также нанес серьезные травмы матери ребенка. interfax-ru 5:08:00 CEST