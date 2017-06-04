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4 Июнь 2017 г.
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Малкин замахнулся клюшкой на болельщика "Нэшвилла" и едва не ударил его
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Малкин замахнулся клюшкой на болельщика «Нэшвилла» и едва не ударил его «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступили «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче финала Кубка Стэнли (5:1). После завершения матча гости уходили в раздевалку, в этот момент болельщики «Предаторз» начали кидать под ноги хоккеистов....
gazeta-ru 10:07:00 CEST
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