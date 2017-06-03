Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил резолюцию, расширяющую ограничения против Пхеньяна. Это стало ответом на испытания баллистических ракет, которые регулярно, пугая ближайших соседей, проводит Северная Корея. Санкции, согласно резолюции, распространяются еще на ряд граждан и компаний КНДР. За проголосовали все 15 членов СБ. rosbalt 0:22:00 CEST