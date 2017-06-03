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3 Июнь 2017 г.

23 Совбез ООН единогласно принял новые санкции против КНДР

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил резолюцию, расширяющую ограничения против Пхеньяна. Это стало ответом на испытания баллистических ракет, которые регулярно, пугая ближайших соседей, проводит Северная Корея. Санкции, согласно резолюции, распространяются еще на ряд граждан и компаний КНДР. За проголосовали все 15 членов СБ.

rosbalt 0:22:00 CEST

Пхеньян назвал "провокацией" испытание новой системы ПРО в США

rg 7:19:00 CEST

Северная Корея заявила о неспособности США перехватить ее ракеты

kazpravda 15:15:00 CEST

02:51 Совбез ООН расширил санкции против КНДР corner

fedpress 2:12:00 CEST

Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи

newsru 2:11:00 CEST

07:18 Представитель России при ООН призвал США к ответу после введения новых санкций corner

fedpress 7:04:00 CEST

Россия потребовала от США разъяснений по поводу санкций против КНДР

lenta 4:29:00 CEST

03.06.2017 05:04 : Москва рассчитывает получить от США разъяснения о введении санкций в отношении представителей России в связи с КНДР

echomsk 5:05:00 CEST

Совбез ООН расширил санкции против КНДР

vedomosti 7:20:00 CEST

Россия ждет объяснений от США по санкциям в связи с ядерной программой КНДР

nakanune 8:42:00 CEST

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