Полиция задержала троих дальнобойщиков на 6-ом километре МКАД в столице. Об этом сообщает портал ОВД-инфо со ссылкой на волонтера Объединения перевозчиков России (ОПР). По данным портала, задержаны Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Задержание произошло на стоянке дальнобойщиков, в настоящий момент мужчины находятся в отделе Вешняки. rbc 20:05:00 CEST