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3 Июнь 2017 г.

Полиция задержала троих дальнобойщиков на МКАДе

Полиция задержала троих дальнобойщиков на 6-ом километре МКАД в столице. Об этом сообщает портал ОВД-инфо со ссылкой на волонтера Объединения перевозчиков России (ОПР). По данным портала, задержаны Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Задержание произошло на стоянке дальнобойщиков, в настоящий момент мужчины находятся в отделе Вешняки.

rbc 20:05:00 CEST

На МКАД задержали дальнобойщиков из-за «картинок с Медведевым»

novayagazeta 20:14:00 CEST

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