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3 Июнь 2017 г.
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Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, позволяющий абитуриентам из Крыма получить высшее образование в украинских вузах. Об этом пресс-служба президента Украины. сообщает В документе говорится, что крымчане смогут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей по установленной квоте в 1 тыс.
novayagazeta 18:37:00 CEST
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