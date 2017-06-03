Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, позволяющий абитуриентам из Крыма получить высшее образование в украинских вузах. Об этом пресс-служба президента Украины. сообщает В документе говорится, что крымчане смогут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей по установленной квоте в 1 тыс. novayagazeta 18:37:00 CEST