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3 Июнь 2017 г.

Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, позволяющий абитуриентам из Крыма получить высшее образование в украинских вузах. Об этом пресс-служба президента Украины. сообщает В документе говорится, что крымчане смогут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей по установленной квоте в 1 тыс.

novayagazeta 18:37:00 CEST

Петр Порошенко разрешил крымчанам поступать в украинские вузы

kommersant 22:41:00 CEST

Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы

vedomosti 18:02:00 CEST

Порошенко подписал закон о гарантиях на обучение в вузах Украины для крымчан

gazeta-ru 14:25:00 CEST

Порошенко предложил крымчанам стать украинскими студентами

life 15:00:00 CEST

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