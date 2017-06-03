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3 Июнь 2017 г.
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Министерство обороны России получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в этом году
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Тема дня В первый день работы Петербургского международного экономического форума тема поиска баланса в глобальной экономике – официальный девиз ПМЭФ-2017 – уступила место внутрироссийской экономической повестке. Тон обсуждению задало совещание по экономическим вопросам у президента Владимира Путина.
nakanune 10:44:00 CEST
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