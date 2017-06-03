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3 Июнь 2017 г.

Министерство обороны России получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в этом году

Тема дня В первый день работы Петербургского международного экономического форума тема поиска баланса в глобальной экономике – официальный девиз ПМЭФ-2017 – уступила место внутрироссийской экономической повестке. Тон обсуждению задало совещание по экономическим вопросам у президента Владимира Путина.

nakanune 10:44:00 CEST

Минобороны намерено модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии

lenta 8:36:00 CEST

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