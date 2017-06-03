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3 Июнь 2017 г.

Росгвардия за 40 минут нашла в Москве угнавших Mercedes уроженцев Кавказа

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух подозреваемых в угоне автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщается в субботу, 3 июня, на сайте федеральной службы. Как передает пресс-служба, злоумышленники, угрожая ножом, похитили машину у владельца и скрылись. Потерпевший обратился в полицию, в городе ввели план «Перехват».

lenta 16:59:00 CEST

В Москве задержали двух угонщиков Mercedes

gazeta-ru 16:57:00 CEST

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