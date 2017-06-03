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3 Июнь 2017 г.

Модница и левый интеллектуал поборются за пост премьер-министра Великобритании

В четверг 8 июня в Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. И если еще три недели назад их итог казался предрешенным, то теперь совершенно неочевидно, что Тереза Мэй сохранит свой пост, а Джереми Корбин не имеет ни малейших шансов стать следующим премьер-министром страны.

kommersant 11:35:00 CEST

В Великобритании прошли последние предвыборные теледебаты

charter97 17:36:00 CEST

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