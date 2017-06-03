В четверг 8 июня в Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. И если еще три недели назад их итог казался предрешенным, то теперь совершенно неочевидно, что Тереза Мэй сохранит свой пост, а Джереми Корбин не имеет ни малейших шансов стать следующим премьер-министром страны. kommersant 11:35:00 CEST