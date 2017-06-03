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3 Июнь 2017 г.
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ЦИК обнародовал имена спонсоров «Единой России», КПРФ и «Яблока»
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ЦИК России опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2016 год . Почти все партии, участвующие в выборах Госдумы, получили на свои счета больше средств, чем в 2015 году. Самая значительная сумма поступила на счет Единой России: в 2016 году ее доход составил 8,2 млрд руб., это почти на 3 млрд больше, чем в 2015 году, пишет РБК.
km 14:08:00 CEST
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